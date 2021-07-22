基隆市長林右昌前往堵南抽水站視察。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

烟花颱逼近北台灣，基隆市出現間歇性風雨，各區展開防颱工作，市長林右昌前往堵南抽水站視察，他說，市府已舉行應變會議，和鄰里辦公室一同做好防颱整備，另外，環保局陸續清疏水溝垃圾，避免淹水。

林右昌22日上午前往堵南抽水站視察，過去是納莉、象神風災期間淹水最嚴重的地區，他說，抽水站目前共設置4部抽水機，每部抽水機下方有直徑1.6米的出水管，每部機器每秒可抽出5噸水量，換句話說，抽水站每秒可排放20噸水量，他進一步指出，若基隆河水位高漲超過內池，水會先積蓄在前池，發揮滯洪效果，避免淹水。

林右昌提及，目前烟花颱風還在持續發展當中，且朝著台灣方向前進，不管颱風未來發展及路徑如何，對於台灣北部一定會有很大的影響，基隆地區從21日晚上已出現間歇性風雨，市府嚴正以待，他說，台灣一年多沒有颱風侵襲，不容輕忽，本市將全面檢視所有防颱機具及整備工作，防範未然。

他強調，「料敵要從寬」，防颱工作要從嚴進行，目前各局處、相關單位都已做好防颱的準備，「無恃其不來、恃吾有以待也」，市府一方面防疫、一方面防颱，現在24小時有同仁在辛苦守護市民的安全，相信一定可以把防颱工作整備做到最好。

另外，環保局也在外木山沙灘清理垃圾，局長賴煥紘表示，為了不讓塑膠碎片影響海洋生態，在大浪來襲前，請同仁利用大型機具將大型廢棄物、漂流木、垃圾等整理乾淨，並派其他人馬清整全市各區水溝，保持順暢，避免颱風來襲時發生積淹水現象。