疫苗廠牌到貨越來越多，「混打」議題是國內民眾關注的焦點，國內台大醫院及長庚醫院都在進行AZ及莫德納疫苗混打研究。中央疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳也表示，考慮評估高端疫苗混打的可行性。偶爾在臉書評論時事的沈政男表示，當莫德納疫苗繼續進來以後，「疫苗混打」的這股民意，指揮中心還敢阻擋嗎？若再阻擋，恐怕會出事。

沈政男22日在臉書貼文表示，疫苗混打的問題，每天都有人問，而這件事的本質是，當莫德納疫苗繼續進來以後，指揮中心和附屬專家還敢擋這股民意嗎？再擋，恐怕會出事吧。

至於降級與解封，沈政男指出，北北桃防疫已經進入了清零關鍵階段，沒什麼隱形傳播鏈啦，只有隱形社交鏈。現在看來，大家也都是小心為上，即使明天公布降級指引，恐怕關鍵問題還是餐廳內用，這是一個障礙。雙北已確定短期內不會餐廳內用，就看距離震央最遠的高雄和台南了，台南市長黃偉哲上次縮了回去，這次呢？另外，台中餐廳業者呼籲開放內用，不過台中市政府應該還是不敢吧。

至於國外疫情，沈政男表示，最讓人困惑的是，為何越南去年守得那麼好，這3個月卻崩潰了？他認為，封城太慢了，病毒早已滲入社區，即使不讓市民出來活動，光是家戶感染就會燒很久。有人說越南其實違規也不少，或許表面封城，私底下也是有好多特殊社交互動之類的。

沈政男指出，越南的胡志民市已經封城再封城，警戒力道已經大到市民快受不了，如果還是不能把新增曲線壓下來，就只能期待群體免疫。越南正卯起來打疫苗，目前覆蓋率已經4%以上，預計年底可以完成1億2千萬劑的施打，等於是人口的1.3倍。

沈政男話鋒一轉表示，越南各種疫苗都有，來者不拒，甚至也有國產疫苗。注意了，越南的國產疫苗之一是蛋白次單位，跟台灣一樣，而且已經進入第三期試驗；越南疫情那麼緊急，但並沒有做完二期就打，他們的二期也是做出了90%的高保護力，但就是要做三期試驗。