新冠肺炎疫情趨緩，疫情指揮中心宣布7月27日起至8月9日降為二級警戒，不過何時能打到疫苗，仍是全台灣民眾關注焦點，「時尚教主」藍心湄昨（23日）在社群網站透露有位朋友告知她雙親已經打完莫德納疫苗，不過看到對方打的英文名稱後，讓她尷尬到冷汗直流。

藍心湄表示有位朋友很愛在聊天或傳訊息時，穿插著英文單字，只見對方訊息內容寫道：「我dad跟mom都打完疫苗了」，藍心湄也回訊關心對方雙親，並詢問打何款疫苗：「太好了！要多喝水喔，是打AZ嗎？」沒想到對方竟回覆：「No!是Madonna」，一時讓藍心湄還想不明白，後來才發現友人竟把「Moderna」打成「Madonna」。

藍心湄見狀尷尬詢問網友：「你們告訴我，我到底要不要告訴她」，還附上虛擬替身無奈的表情，對此，網友紛紛回應：「竟然敢打我一直以來的偶像」、「我媽有朋友說她打了疫苗motorola」、「我媽也問我有沒有打瑪丹娜了？我應該會先被保鏢扛走」，眼見留言區紛紛歪樓，好友李明川更是留言：「打完會like a virgin嗎？」立刻笑翻一票網友，短短時間就獲得上千個讚。

藍心湄之前透露75歲的母親4月就預約打疫苗，沒想到5月中疫情爆發，被通知暫時取消，未料母親竟表示：「像我這種沒有用的人排在最後打，先給有用的人打吧！」這讓她不禁自嘲：「像在噹我跟妹妹沒用一樣」。

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