41歲印尼籍女星莫愛芳14年前以《娘惹滋味》獲頒金鐘獎單元劇最佳女主角，最近她上節目談身為外籍配偶的甘苦談，聊到眾人常說「台灣最美的風景是人」，她坦言看了這句話不太舒服，更自曝當年嫁來台灣第一天就後悔，和婆家的衝突更害她一度想不開。

莫愛芳2001年來台擔任看護並認識未來老公，2年後兩人結婚，近期演出電視劇《最佳利益》、《做工的人》、《我的婆婆怎麼那麼可愛》。最近她上《震震有詞》，談到不少新移民來台生活受阻，想提告也不敢告，令莫愛芳對「台灣最美風景是人」這句話有點不以為然，尤其是能不能同桌吃飯的問題，她分享過去自己負責煮一家10多人的三餐，常常辛苦做完飯菜，前面幾道菜都被吃光了，她跟先生抱怨，對方卻只勸她先把想吃的留一點起來，令她至今最不喜歡跟婆家吃飯。

莫愛芳坦言當年嫁到台灣第一天就後悔。（圖／翻攝自高點電視 Youtube）

莫愛芳更透露，自己嫁來第一天就後悔，因為婆婆立刻就沒收了她的護照，還限制她打電話，只因怕電話費暴增，最誇張的是婆婆出門離開時還會把門反鎖，令莫愛芳忍不住想「是不是怕我跑走」，無奈說自己是媳婦，不是外勞或外人，就算怕她跑了也不該這樣，萬一有天發生火災，她肯定會因此被活活燒死。

對於婆婆的舉止，莫愛芳坦言曾因被歧視常常會跑到家中屋頂差點想不開，後來才想開這種婚姻是她選的，但若她真的死了，最傷心難過的會是她的爸媽，才讓她打消念頭。之後她更調整好心情，與婆家漸漸打好關係，解開心結，好好生活，但也坦言後來擔任新移民中心的志工的過程中，常見到跟她一樣的新住民遇到家暴等慘事，最後卻選擇隱忍、退讓，只擔心會因此被要求遣返，令莫愛芳遺憾又心疼。

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