行政院初步規畫發放「振興五倍券」，對此新北市長侯友宜今在疫情記者會上表示，兩者可以擇一來發，希望政府趕快做決定，以帶動經濟發展。

侯友宜說，他一直強調，讓民眾使用方便能帶動經濟更好，最重要的是趕快發放促進經濟，現金與振興券各有各的好處，現金使用方便，振興券也能帶動經濟也不錯，希望政府趕快做決定，讓民眾趕快使用最重要。