政院擬推五倍券？ 侯友宜：最重要的是趕快發放 15:432021/07/30 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜。（陳慰慈攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院初步規畫發放「振興五倍券」，對此新北市長侯友宜今在疫情記者會上表示，兩者可以擇一來發，希望政府趕快做決定，以帶動經濟發展。 侯友宜說，他一直強調，讓民眾使用方便能帶動經濟更好，最重要的是趕快發放促進經濟，現金與振興券各有各的好處，現金使用方便，振興券也能帶動經濟也不錯，希望政府趕快做決定，讓民眾趕快使用最重要。 比照桃園普發現金紓困？侯友宜：新北市財政負擔大 政院擬推五倍券？「 正國會」8綠委聲明：不要用現金換振興券 #最重要 #發放 #帶動經濟 #五倍券 #侯友宜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 振興五倍券要來了？藍委辦投票 網友意見一面倒 11:182021/07/30 政治 新北議員籲保障運動選手職涯 侯友宜力挺：這很重要 11:012021/07/30 生活 賴清德和鄭文燦最大對手出現 媒體人：除了他沒人能打敗 09:432021/07/30 政治 史無前例的三位數 聯電目標價 高盛喊102.8元 04:102021/07/30 財經要聞 侯友宜民調人氣王 盧秀燕滿意度上升 04:102021/07/30 政治要聞 鼓勵民眾打高端疫苗嗎？侯友宜：尊重大家選擇 12:202021/07/30 生活 新北莒光國小校長邱承宗 奪師鐸獎光榮退休 14:152021/07/30 寶島 樹林線追加預算 最快年底動工 04:102021/07/30 地方新聞 第一槍！金門紓困振興3＋3 每人領6000元 04:102021/07/30 政治要聞 臉書示警 營收成長恐大減速 04:102021/07/30 全球財經 黃珊珊》安養院群聚案的應對方式 09:062021/07/30 生活 生活熱門新聞 嘉義工廠爆群聚「1傳9」 可能感染源曝光 1員工曾住萬華 - 生活 月光族吃窮人版海鮮握壽司 1萬人一看照片全笑翻：你贏了 - 生活 嘉義爆群聚感染 餐飲內用決策恐有變化 - 生活 林昀儒陸籍教練訪談曝光 網看呆直呼完全值得：專業度沒法比 - 生活 桃園1確診 足跡有汽車旅館、五金百貨賣場 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。