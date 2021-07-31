0402太魯閣號列車事故奪走49條人命，社會再度掀起要求台鐵改革的聲浪，交通部、台鐵局今與受難家屬進行第2次懇談會，但會後沒有做出任何結論。家屬陳先生批評3個半小時的會議根本是浪費時間，「台鐵高層說自己搭車幾千次，台鐵很安全，但我的小孩第一次、也是最後一次搭台鐵」。

家屬陳先生表示，今天懇談會下來，他的感想就是浪費了3個多小時，坐下來聽的報告，根本不是家屬想聽、或是訴求的內容。最痛心的是，台鐵的副局長竟然可以在國家運輸安全委員會的會議上說，自己搭幾千次的台鐵，覺得很安全，這番說法何其諷刺，「我2個小孩第一次、也是最後一次搭台鐵，這要我情何以堪」。

另名女性家屬也說，2018年普悠瑪事故，她的朋友在車上罹難，自己當時只是旁觀者，沒有參與監督或了解改革，沒想到2年後，自己變成了當事人，必須、被迫去了解這個過程，她呼籲社會大眾，這件事發生在你我生活周遭，每個人都可能成為當事者，更要一起監督台鐵。

交通部長王國材表示，台鐵對罹難者家屬的關懷確實有不細膩的地方，關懷員雖然是一對一面對家屬，但本身的層級不夠，不能給家屬答案，未來會由交通部主秘黃荷婷逐一去拜訪，之後的懇談會，若家屬希望由他來主持，他就會來。

王國材也強調，和解書部分要雙方合意，不能強迫家屬簽，目前有23人簽署，不代表該版本要套用到所有家屬，已經簽署的人若想重簽，交通部也會同意。他說，改革工作是家屬最關心的事，未來台鐵0402網站每3個月定期更新，用整理好資訊的方式，讓家屬了解台鐵改革。

國民黨立委洪孟楷說，今日懇談會沒有結論，還會有下一場繼續討論，而9名跨黨派立委，將會成立院級的台鐵改革督導小組，關注台鐵改革進度與期程。