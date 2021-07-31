迎接成軍20週年，「EXILE 放浪兄弟」近日推出充滿夏日風情的全新單曲〈HAVANA LOVE〉外，主唱TAKAHIRO也特別為MOMOTV的演唱會節目《放浪一族演唱會精選》與AKIRA聊起演唱會回憶。除了自曝曾在四面台開唱「迷失方向」，還爆主唱ATSUSHI在演唱會前過嗨，打氣喊太大聲，導致正式演出時喉嚨受傷沙啞。

TAKAHIRO說，因為「STAR OF WISH」巡迴演唱會是360度無死角的圓形舞台，專注唱歌時會完全迷失方向，有時候要其他團員提示才記得「轉邊」，「還好有其他成員在，我可以靠旁邊站的人去記位子，如果沒有你們的話，我真的會突然忘記要面向哪邊」。他也說，最該感謝的還是觀眾們，因為站在舞台上就可以清楚看見大家的表情，邊想著「今天這邊有這樣的觀眾啊」，

至於迎接20週年，TAKAHIRO說：「EXILE在每個時期都有不同面貌，不斷的重複相遇和離別，和原始成員們現在也有很深的羈絆，朝著相同的方向前進，大家都是ㄧ邊想著EXILE，ㄧ邊做自己的活動，這種方式對我們來說是很好的新陳代謝」，除了有著絕對不能輸的信念，感到不安的時候就會告訴自己「要讓現在的EXILE更加閃耀！」同時也強調一個團體可以維持20年且持續維持名聲的也不是太多，覺得很幸運的可以在這種全力以赴的環境下繼續奮鬥。該節目每周六晚間10點於MOMOTV首播。