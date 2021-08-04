臉書網友留言。（圖／翻攝自藥師林士峰臉書）

本屆奧運羽球代表隊拿下1金1銀史上最佳成績，今日（4）下午將返台，政府下令空軍派出4架幻象戰機，以總統級高規格禮遇，在選手搭乘的華航CI-101班機進入我防空識別區後，一路伴飛回到桃園機場，過程並將施放熱焰彈慶祝。對此，藥師林士峰痛批，選手們出國待遇比不上官員，得獎了才被封為英雄，「這樣的政府實在太勢利眼了！」

本屆奧運羽球代表隊「麟洋配」李洋、王齊麟在本季奧運羽球項目，搶下台灣史上首面羽球奧運金牌，球后戴資穎也成功奪下銀牌，創下空前佳績。政府高層昨天下午下令空軍司令部，安排空軍新竹基地派出幻象2000戰機，前往我國防空識別區的OSTER管制點迎接，在專機進入防空識別區後，將在左右側方別由兩架幻象戰機一路伴飛，在空中進行迎接，並在天候狀況允許下，施放熱焰彈慶祝。

林士峰今日在臉書發文直言，他很難理解，請軍方人員伴飛的實質意義在哪？林強調，這些選手不管有沒有得獎，能代表台灣參加奧運，就已經是台灣的驕傲，「結果他們出國比賽的待遇竟然比不上陪賽的官員，要等他們得獎了，才說是英雄迎接，這樣的政府實在太勢利眼了！」

此文發出半小時許，即獲得近500個讚與數十則留言，網友紛紛表示：「所以政府對體育的支持就是派空軍去作秀？體改後勤什麼就無所謂」、「反正花納稅人的錢去錦上添花，一屁股債都算各位的！」「對啊，去的時候坐經濟艙，官員坐商務艙，有得獎了有軍機伴飛，若都鍛羽而歸不就要學北韓去當礦工了嗎？」「真要軍機伴飛的話，那應該每一位歸國選手回來都伴飛一次吧，不然就真的大小眼囉」、「4架飛1小時的成本，不知道可以換算多少選手商務艙」。