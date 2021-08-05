《超級紅人榜》舉辦線上歌唱擂台賽，于美人、蔡昌憲、許志豪，以及詹雅雯、許常德、荒山亮等多人擔任評審。（三立提供）

三立《超級紅人榜》與《超級夜總會》將分別於8／7及 8／17展開錄影，這次自疫情後，節目即開始以視訊方式舉辦線上海選，同樣也是台灣第一個視訊錄影的歌唱比賽節目，選手們雖是在家視訊遴選，但仍花樣百出，個個使出渾身解數來吸引評審的目光，而評審們最怕的是網路連線的品質不穩定，好在過程一切順利。

日前《超級紅人榜》連續兩天舉辦「抒情歌王」、「動感歌王」線上擂台賽，這次首次用遠端視訊錄製節目，並提供獎金5000元給優勝者，在不景氣時靠歌唱實力賺個小外快，主持人于美人、蔡昌憲、許志豪，以及詹雅雯、許常德、荒山亮等多位評審，都各自在家裡視訊評選，吸引不少觀眾參賽，意外許多阿嬤、媽媽們都變身舞者一起搶獎金，也算是另類的紓困方式。

另外《超級夜總會》在疫情期間為不與觀眾脫節，首開先例進行線上錄影，主持人澎恰恰、許效舜、苗可麗與來賓以視訊連線的方式進行錄影，節目中的一大特點就是「超級點歌秀」完整還原呈現。此外，節目也挑戰透過異地共演，完成人氣短劇《福州伯》的錄製，重現3位主持人的經典角色：鐵獅玉玲瓏、福州伯及公車萍，ˇ3種不同性格的角色相湊一塊，為短劇創造出不同的火花。