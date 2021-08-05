黃金海岸船屋-欣賞夕陽

【旅遊經 編輯部報導】

台南市黃金海岸廊道公園歷經1年6個月努力，已於今(2021)年7月底完成改造，隨著國內近期警戒降級，將於明(6)日重新開放，將以全新面貌與民眾再次相見，民眾屆時可以走訪台南市最美麗的海岸，欣賞由陽光、沙灘、海浪、夕陽所譜出的浪漫美景。

黃金海岸廊道公園-堤頂步道

黃金海岸廊道公園-堤頂步道及沙灘

黃金海岸廊道公園-植栽綠化

臺南市長黃偉哲表示，在過去，黃金海岸曾因環境變遷造成海岸退縮，現經第六河川局完成黃金海岸沙灘養灘、填砂造陸工程已具成效，重現黃金海岸之美，另外市府也投入工程總經費約9000萬元，改造過程中，除了改善堤岸階梯，打造無障礙環境外，更將土堤培厚，增加堤頂活動空間及休憩設施，而公園植栽亦經過重新設計及配置，呈現熱帶風情的棕櫚椰林。

臺南市政府觀光旅遊局局長郭貞慧表示，市府特別在7月27日、28日，為方便上班族安排時間接種COVID-19疫苗，利用黃金海岸方舟做為的特色夜間疫苗施打站，黃金海岸廊道公園也特地配合疫苗施打期間，開放讓民眾搶先體驗園區新風貌。

民眾在遊程中，除了至黃金海岸外，周邊還有不少景點，如往北可串連安平港歷史風貌園區、台江國家公園及雲嘉南濱海國家風景區，往東經台86線串聯奇美博物館、十鼓文化園區等觀光景點，是臺南市觀光旅遊新亮點。

黃金海岸方舟

另外，網美最愛的IG打卡景點「黃金海岸方舟」，就位黃金海岸廊道公園中央，近日國內疫情逐步趨緩，黃金海岸方舟目前也積極地籌備正式營運相關活動，期待在不久的將來，以嶄新的風華與大眾見面。

圖片：臺南市政府觀光旅遊局提供