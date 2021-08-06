中央疫情指揮中心於7月27日將高端疫苗納入「COVID-19公費疫苗預約平台」，高端疫苗的簡介沒有保護力資訊遭到質疑；中央疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中對此表示，這是因為高端沒有做第三期，所以不能生出保護力資料出來。民眾黨立委蔡壁如表示，當陳時中說出這句話，她心裡面最後一絲對陳時中的敬意，也一起破滅了。

蔡壁如5日在臉書貼文表示，疫管署官網公布高端疫苗簡介，卻沒有標示療效（保護力）數據，指揮官陳時中卻說，高端是以免疫橋接的形式，去跟AZ做不劣性比較來取得EUA的「高端就是沒有做第三期，我們不能去生出保護力的資料。當陳時中把這句話說得那麼完全無恥感時，她心裡面僅存的、最後一絲對陳指揮官的敬意，也一起破滅了。都說權力使人腐化，她沒想到的是，人被權力腐化的速度這麼快，而且腐化後的嘴臉如此醜陋、冷血。

蔡壁如質疑指出，台灣GDP八成靠出口，蔡政府卻逼人民打一款無法跟國際接軌、無法標示保護力的疫苗，打完了，國人出不去，外國人也不敢來，是要拿「芒果乾」拚經濟嗎？另外，EUA專家會議審查時，對高端疫苗量能、定位與使用等關鍵問題，竟然隻字未提，直接交由CDC全權處理。也就是說，高端日後如果打出問題，專家會議完全不負責任。

蔡壁如認為，蔡政府當然可比照「EUA模式」，再發明一套高端專屬的混打檢測標準，但台灣人相信了，國際社會信嗎？病毒信嗎？這麼多攸關全民健康、人命的疑問，蔡政府不是硬拗，就是搬弄數字、話術矇騙人民，領先全球的「台灣版EUA」強迫全民當白老鼠，也賠上台灣臨床實驗在國際上的聲譽。