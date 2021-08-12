國民黨青年部副主任詹為元指出，政府並未把高端疫苗的「接種評估與意願書」公開上網。（圖／取自詹為元臉書）

衛福部部長陳時中昨日（11）宣布，第六輪將由國產高端疫苗接手，預計8月23日開打。國民黨青年部副主任詹為元指出，政府根本沒有把高端疫苗的「接種評估與意願書」公開上網，反觀AZ、莫德納甚至還沒到貨的BNT，政府都有將「接種評估與意願書」做出來，等於民眾完全無從得知該疫苗的副作用、適合族群、能否混打等問題。對此，網友直言：「可怕，可怕，真可怕，有史以來最可怕的鬼月。」

詹為元今日在臉書發文表示，高端疫苗已開始登記，他想了解高端是否可混打的官方資料，才發現政府根本沒有把高端疫苗的「接種評估與意願書」公開上網。換言之，大家完全搞不清楚這支疫苗的副作用、什麼體質不適合打、孕婦可不可以打、能不能混打等問題，就要將它打入自己的身體。

詹為元直言：「這就好像動手術前，完全不告知風險，就跟你說動手術一定利大於弊，剩下看運氣吧。」詹質疑，當初BNT疫苗連簽約都還沒簽，只是打算要買，我們的政府就已經把「接種評估與意願書」做出來了，那高端呢？詹認為，政府之所以尚未公布相關資料，因高端是個連三期臨床試驗都沒做的疫苗，是個疫苗有效性未知的產品。

此文吸引不少網友留言，紛紛回應：「可怕，可怕，真可怕，有史以來最可怕的鬼月」、「超恐怖！」「傲慢的執政黨」、「民進黨人身體比較好，都是鋼鐵人不怕」、「執政黨為何不呼籲支持他們的那些百姓一律施打高端」、「最強的疫苗毋須任何的說明，報告完畢」。