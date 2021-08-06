因為受到疫情影響，台灣基進立委陳柏惟罷免案延到10月23日投票。昔日選戰對手、前立委顏寬恒已宣布辭去國民黨黨職，專心回歸選區勤走基層。資深媒體人羅友志表示，顏寬恒已非昔日吳下阿蒙，另從罷免投票的時間點來看，陳柏惟大概敗相已成了。

羅友志6日在政論節目《新聞大白話》中表示，看來陳柏惟已經覺得自己很穩了，頭過身就過了，應該沒問題了。對比顏寬恒現在頭腦清楚，胸有成足，陳柏惟則是得意，不知道陳柏惟的自信是從哪來？

羅友志接著表示，陳柏惟罷免投票的時間點在10月23日，是在9月之後，而9月有幾件事他沒注意到：第一點，9月是疫苗空窗期，當疫苗沒得選擇之後，9月份到10月初可能會有一個疫苗暴動，因產生剝奪感，所以年輕人恐會暴動。第二點，10月份若打不到疫苗、找不到工作，年輕人情緒會愈來愈崩潰，而陳柏惟靠的就是年輕人、網路來贏得選舉，年輕人可能會說大不了不支持他了，羅友志反問，這是好狀況嗎？

第三點，顏寬恒在第一階段和第二階段都挑非常適當的時機出來，第一階段他挑陳柏惟講錯話，陳柏惟說「假公民」；第二階段陳柏惟又講錯話，顏寬恒送他這句話，「良言一句三冬暖 ，惡語傷人六月寒」。而顏寬恒此次出來，已不是當初輸陳柏惟的那個人，已經進化了。

羅友志表示，他聽到消息，顏寬恒已經開始找團隊了，在哪裡輸就從哪裡爬起來。顏寬恒現在已加強網路，臉書寫得算勤，已非昔日吳下阿蒙，從他處事之細膩、找時機點之準來看，他應該找到軍師了。