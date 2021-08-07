台灣新冠肺炎本土疫情今天新增12死，是7月9日以來再創新高。疫情指揮中心指揮官陳時中解釋，7月13日曾修改程式，由於這幾天單日死亡個案多日為0，工作人員覺得奇怪，重新搜尋發現有些個案沒轉進來，是作業上擷取檔案時擷取不全所致，整理後統一於今日公布。

陳時中強調，這次死亡個案數的問題不是原來存在的問題，而是想要重新彙整，所以把司法相驗的、醫院通報的幾個檔案統整在一起，修改程式後，擷取資料時沒抓到。

「當然我們不希望有死亡個案」，陳時中補充，主要是因為過去幾天都為0，才想到要回頭去找。