網友分享，有人倒車入庫撞到停車位旁的柱子，妻子竟然責怪柱子太突出，要提告求償。（截自臉書社團《爆怨2公社》）

三寶不是只會在馬路上出現！一名網友分享，有車主在停車場倒車入庫對不準，撞到水泥柱，三寶的老婆竟然認為是「柱子太突出」，還表示要提告請求賠償。眾多網友看完笑得東倒西歪，紛紛回應：「尿不準，怪馬桶嗎」、「柱子：當時的我怕極了，她車子直接往我撞上啊」、「三寶的極致嗎？都是別人的錯」。

「真的嚇到哥的毛、馬路三寶果然無敵」，一名網友在臉書社團《爆怨2公社》發文、分享照片表示，「倒車入庫停車直接撞上柱子，三寶的老婆還要提告是柱子太突出要求賠償，這這這~~~到底是誰的問題啊？」。

眾多網友看完這奇葩貼文，熱烈回應：「尿不準，怪馬桶嗎」、「柱子：當時的我怕極了，她車子直接往我撞上啊」、「三寶的極致嗎？都是別人的錯」、「還好她不是怪柱子怎麼不會閃開」、「都柱子的錯啦！一個大樓要那麼多柱子幹嘛？堅持提告！」、「柱子壞壞，怎麼不出聲警告」、「柱子表示：麻煩建商在每根柱子上裝上靠近警報器＞＞＞＞＞當有人要撞偶時＼偶就大叫救命啊」、「柱子真可憐，被撞還要被吉」。

「先說一下 你老婆都在哪裡開車出沒？」、「三寶只是想取得法院認證而已，沒事」、「聽老婆的嘴才能大富貴，趕快幫老婆對柱子提告」、「確定要告柱子嗎？我看過兩個告柱子的後來都反被管委會求償復原費用」、「這一定要提告啦，還要請他找記者投訴，然後我想看被打臉臉」。