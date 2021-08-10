林哲熹合作導演何蔚庭新片《青春弒戀》，笑稱導演像「理工男」。（電影《青春弒戀》提供）

甫獲多倫多國際影展入選的電影《青春弒戀》，10日釋出花絮，演員們也紛紛透露對導演何蔚庭又敬畏又愛的心情。對於在拍攝現場較嚴肅的導演，林柏宏笑說：「他是個既優秀又嚴格的導演。」李沐也害羞說：「我平常很愛問問題，不知道為什麼面對何導有點害怕。」林哲熹開玩笑表示「導演有點像理工男，每個細節都計算的精準。」

繼《幸福城市》獲金馬最佳女配後再次與導演何蔚庭合作的丁寧讚道「與導演合作很愉快，他帶的團隊都會讓演員在一個最好的狀態下工作，我也很喜歡他寫劇本的方式，永遠先給你一個答案，但你以為這就是答案嗎？」姚愛寗則讚「導演有反差萌，工作認真嚴肅、本人可愛。」

對電影拍攝工作有高標準要求的何蔚庭，除了重視角色和劇情，也非常專注在找對的場景，片中拍攝場景有99％都在台北市拍攝。導演分享，在找場景的過程中，發現一些有特色的台北場景開始消失。

他說：「不論是曾經用來聯繫親人、愛人的電話亭，還是傳遞小道消息的傳統理髮廳、咖啡廳，台北車站旁的天橋，勘景時是很完整的四個面，但拍攝當天只剩下兩面，以前習以為常的，現在都變得特別，拍片也能記錄下這些共同回憶。」林柏宏說，電影呈現了青春時期可能會有的各種狀態，他說：「導演用很多人物去堆疊了整個城市的孤獨，這部電影每個人看完應該都會有自己的解讀。」

對於《青春弒戀》的拍攝困難，導演何蔚庭表示除了場景外，就是六個角色之間平行又交錯的互動，他說：「他們六個人都代表一種慾望，但人會怎麼控制慾望、做出選擇？其實也是希望讓觀眾感受到人的多面向，不要覺得人是簡單的，人是複雜的，很多複雜的情緒很可貴，絕對不會只有黑跟白、對跟錯、好跟壞，兩個極端中間的灰階是我覺得人最精彩的東西，要享受那個灰階，不要去找對跟錯。」電影《青春弒戀》預計於2021年底全台上映。