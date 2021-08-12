有網友日前在臉書發文分享，醫師好友多年前遇到的詭異事件，一名阿嬤本來住院狀況正常，卻突然呼吸困難，緊急安排拍X光後，發現一雙「沒有骨頭的手」掐著她，阿嬤醒來後第一句話就說：「剛剛有人爬在我的上面，一手掐住我喉嚨」，整個過程讓網友嚇傻。而貼文也釣出當年負責這位阿嬤的主治醫師留言，指阿嬤的肺根本沒問題，病況突然變差至今不知道原因。

一名網友日前在臉書社團「靈異公社」分享醫師好友發生的詭異事件，有個阿嬤在留院觀察時突然喘不過氣、大口呼吸、心律不整、神情驚慌，為了查明呼吸急迫的原因，醫護人員緊急幫阿嬤做了X光。但過了許久仍等不到檢驗室把X光片送到雲端，打電話詢問後沒想到對方說：「嗯…我們覺得片子有點問題，還在討論要不要上傳」。最後在醫師的催促下，拿到了手機翻拍X光片的影像。

讓人毛骨悚然的是，X光片中清楚顯示，在阿嬤脖子及肺部部位出現兩隻手，而且這2隻手拍不出骨頭，沒多久，阿嬤清醒了，睜開眼睛第一句話就緊張地說：「剛剛有人爬在我的上面，一手掐住我喉嚨，一手抓我胸口，讓我好難受…」。

該文引起許多網友討論，文章也釣出當年的主治醫師留言，證實照片沒造假，醫師表示這位病人入院的時候肺部根本沒問題，是當天早上突然變得超級喘，不得已只好先插管。至於病人為何當天情況會突然變差醫師也不明白，進ICU時，裡頭的主治醫師還問這個病人為什麼要插管，結果3天就拔管出ICU，並順利出院。