各縣市政府加碼拚五倍券商機，台南市長黃偉哲說，台南去年抽2棟房子，搭配台南購物節締造66億元商機，今年高雄市已喊出加碼到六倍券，黃偉哲說，大家口味愈來愈重抽獎負擔也愈來愈重，壓力非常大，台南確定將抽1輛油電車，但也擔心沒有比房子更吸引人的好禮，持續努力爭取中，「不然我就要跑路了」。

新北市加碼推出「新北特惠券」，台中市預計發放「美食振興券」，台南市喊出加碼抽汽車，高雄市也宣布再加碼1000元高雄券，黃偉哲今天早上出席文化局主辦的七夕情人節活動，被問到台南有無加碼？他說，相關五倍券還沒開始發行，目前台南五倍券加碼是配合台南購物節，但也考慮將來購物節消費也納入情人節相關活動，大家才不會有遺憾，希望讓大家情人節的發票也能參加抽獎。

他說，抽獎的獎項還在努力收集中，目前為止還沒有結果，他坦言，去年已經抽到房子了，今年如果沒有什麼精彩亮點，「搞不好要跑路了」，所以，還在努力拜託看有沒有可能募集到比較讓人驚艷、眼睛一亮的獎項，這個還在努力中。