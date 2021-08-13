瑪麗秀出結實二頭肌。（台視提供）

台視《綜藝3國智》明天（14日）播出最新一集，邀請人氣啦啦隊女神貴貴與林襄，讓現場馬上high起來。林襄軟萌外型受到日本媒體矚目，也不吝在社群平台分享E級好身材，讓她剛加入啦啦隊即成人氣焦點。

主持群之一的瑪麗和林襄PK拔河前，先下馬威：「林襄，今天就要讓妳回老鄉。」林襄回嗆：「我有的都是妳沒有的。」瑪麗聽完情緒相當激動，迫不及待要拚出高下，其他主持群在一旁緩頰，指著林襄頭上可愛的兔耳朵頭飾說：「人家說妳沒有的是這個啦！」

王少偉此時卻火上澆油，對瑪麗說：「妳的年紀可以打疫苗，她還不行！」讓瑪麗被激到跳起來，非要把整根拔河繩都拉到自己這才罷休。瑪麗獲勝後，情緒高昂說：「怎樣！妳有什麼我沒有？」說完捲起袖子，秀出結實二頭肌，誇張反應讓大家笑不停。

貴貴清新的健康形象同樣受到歡迎，一出場就帶來專屬《3國智》的應援，王少偉、鯰魚哥等人在後面開心隨之起舞，鯰魚哥看到充滿活力的貴貴，舉手投足間髮絲飄出陣陣宜人香味，脫口說出：「好香喔！」過於忘情的言論立即遭到大家撻伐，紛紛說他「太變態」。