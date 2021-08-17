女星謝忻日前買了一張威力彩，決定試試手氣，做發財夢的她還放話，中頭獎後要退出演藝圈「然後從帛琉泡泡開始打了第二劑，之後環遊世界#永遠都不用工作了！」不過謝忻最後只中了200元，讓她難掩失望說：「因為威力彩只中200。無法瀟灑的離開」。

威力彩昨（16日）晚再度槓龜，已連續槓40期，做發財夢的謝忻原本放話中頭獎後要退出演藝圈，但開獎後她失望地把威力彩揉成紙團，所幸謝忻事後發現，她有中3個號碼，謝忻最後以中獎200元收場，但她難掩失望感嘆：「無法瀟灑的離開」，不過網友也安慰她，威力彩下期開獎是這周四（19日），要當頭獎得主還是有機會，才讓謝忻再度重燃希望。

謝忻IG限時動態全文。（圖／取材自謝忻Instagram）

而同樣槓龜的，還有女星「Lulu」黃路梓茵，她日前曬出彩券照幽默說：「各位，我這兩天還是會認真工作，等到8/16開獎那天…我也是極有可能就退出演藝圈了！」未料昨晚開獎後槓龜，Lulu失望地把威力彩揉爛，並感嘆：「我明天會好好上班的，也會好好主持金曲獎」，不過Lulu事後才發現，原來她有中100元，讓Lulu開心嗨喊她今天會把彩券攤平，去彩券行換錢。

由於威力彩昨晚再度槓龜，已連續40期未開出頭獎，威力彩下期開獎時間為這周四，頭獎上看21.5億元，若由一人獨得，將會是今年抱得最高頭獎彩金的幸運兒，到時勢必會引發民眾買威力彩試手氣，一圓發財夢的風潮。