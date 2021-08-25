女星謝忻2019年被週刊拍到車吻已婚阿翔，導致演藝事業一度停擺，儘管已重新出發，仍飽受酸民文字攻擊。近日謝忻上節目透露，有網友誤會她繼續跟阿翔在一起，氣到留言開罵，對此謝忻拿出照片澄清，反嗆酸民該看眼科了。

謝忻爆發車吻風波後，曾召開記者會向社會大眾鞠躬道歉，經過一段時間的沉澱及努力下，演藝事業終於有些起色，卻擺脫不了部分網友的謾罵，她最近在節目《綜藝大熱門》隔空回應酸民的種種指控，提到前陣子跟藝人海產（劉威廷）翻唱動力火車歌曲《我很好騙》，結果被網友罵：「你怎麼還敢跟阿翔在一起？你不怕你這輩子翻不了身嗎？」謝忻驚覺原來該網友把海產跟阿翔搞混，忍不住秀出對比照回擊：「差那麼多！你要不要去看眼科？」接著虧海產太不紅，才被認成阿翔。

謝忻在節目一一回應酸民。（圖／[email protected]綜藝大熱門 Hot Door Night）

網友把海產認成阿翔，害謝忻無辜被罵。（圖／[email protected]綜藝大熱門 Hot Door Night）

謝忻感嘆不管怎麼做，總會有網友硬要在她版面CUE阿翔，甚至連王少偉都被拖下水，笑他長得帥為何要當「資源回收」，謝忻忍無可忍，隔空警告網友：「你可以罵我但是你不要罵王少偉，他真的是很挺朋友的人，你罵王少偉我會生氣，我會跟你互罵，不要攻擊到我的朋友。」

至於網友諷刺謝忻可以開新節目《偷吃大集合》，她淡定地回應：「我也很想開啊，製作單位找我開我就開。」並模仿主持人口吻自娛娛人：「下一站我們繼續偷吃什麼呢？麵線羹、下一站偷吃小籠包」大方的態度被Lulu虧：「你不要這麼放飛自我好不好！」