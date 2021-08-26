台灣中小學上課時間太長的問題常常被拿來討論，有網友表示，台灣學生早上7時30分就到學校，但並沒有因為在校時間比較長，而比其他國家強，貼文一出引發鄉民一片認同，直呼「到校後的打掃工作、升旗典禮都在浪費時間。」

一名網友在PTT發文表示，台灣學生早上7時30分就要到學校，晚上還要晚自習，等到長大才知道國外學生都沒有這樣，不用升旗、幫學校掃地之類的，他質疑台灣學生這麼早到學校，念這麼久書、這麼晚下課，好像沒有比其他國家強多少。

貼文一出立刻引起熱議，許多鄉民認為到校後的打掃工作、升旗典禮都在浪費時間，「升旗打掃真的莫名其妙」、「昨天放學前才掃過，隔天早上還要再掃一次？」、「升旗真的瞎，升再多次也不會比較愛國啦」。

其他網友也紛紛表示，「美國中午放學，台灣要第八節」、「能力越低的地方，規定讀課內書時間越高」、「因為台灣家長都要接送小孩」、「人會廢掉，就是人生只有學校跟回家睡覺」、「我覺得是學日本，但是學歪了」、「真奴性，也算是台灣價值」、「吵了幾年也是沒啥改變」。