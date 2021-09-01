市長盧秀燕說，基本上會看違規的是哪一方，依事實查緝開罰。（陳世宗攝）

疫情趨緩全國降為二級警戒，各餐廳陸續開放內用，卻傳出不少違規裁罰事件，市議員黃健豪1日市政總質詢時，代店家向市長抱怨，明明違反防疫規定的是顧客，但每次被檢舉裁罰，卻連店家都遭殃，開門做生意的同時又要扮演稽查員，讓許多小老闆吃不消。市長盧秀燕說，基本上會看違規的是哪一方，依事實查緝開罰。

黃健豪說，日前接獲陳情某熱炒店內的10人圓桌，該店採梅花座，顧客來時只坐3個人，但酒酣耳熱之後，3位顧客已經並肩而坐，遭人拍照檢舉後，市府也一併對店家開出行政處分，但老闆則抱怨，能做的防疫措施都做了，也有去勸導，但實務上店家也很難扮黑臉得罪上門的顧客。

另一起則是火鍋店，該店表示，目前台中市規定不得共鍋，或需有專人服務，衛生局官員也經常上門稽查，但同一條路上的知名連鎖火鍋店，從落地窗就能看到客人在共鍋，所以希望市府能有一致的標準，或派專人給予現場人員明確的操作指引。

黃健豪指出，雖規定就是規定，但就像違規停車，只會裁罰違規停車的人，但不會去罰畫設紅線或規劃停車位的官員，店家有做好相關規定，顧客違規的時候，應該針對顧客就好。現行防疫政策下，市府在面對這類檢舉事件時，應該給店家陳述機會，也應體諒餐飲業做生意辛勞，不要讓店家在第一線對顧客扮黑臉。

盧秀燕表示，台中市未開放家庭到餐廳內用可共鍋共食，商家開放內用應維持社交距離或加裝隔板，自從防疫警戒降為二級以來，市府對餐飲方面還是按照中央及台中市相關指引，持續進行稽查；自5月18日三級警戒到7月27日降為二級開放餐廳內用迄今，市府已查緝591家餐廳，已有8件因違反傳染病防治法相關規定裁處，大部分餐飲商家均有遵守相關防疫規定。