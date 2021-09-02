臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

國人接種疫苗後疑似猝死爭議頻傳，引發各界恐慌。國民黨立委吳怡玎指出，指揮中心專家諮詢小組委員李秉穎日前稱，目前施打疫苗的死亡病例有600例，部分解剖「全部證實」與疫苗無關，但法務部回文卻清楚寫明，某些檢驗「沒有做」，法醫解剖結果只是列出「死因」，但沒有驗是否為「疫苗誘發」。此文一出點燃網友怒火，更有人批政府：「人在做，天在看。」

吳怡玎8月30日在臉書發文表示，李秉穎說，目前施打疫苗的死亡病例有600例，部分解剖「全部證實」與疫苗無關；隨後，疾管署副署長莊人祥面對媒體時，也說關於疫苗事件的解剖與調查「這邊並沒有說沒有做」。但法務部回文卻明白寫著，某些檢驗「沒有做」，法醫解剖結果只是列出「死因」，但沒有驗是否為「疫苗誘發」，因疫苗不良反應不是法醫研究所管的，死亡的個案是否因接種疫苗死亡，是由衛福部專家會議認定。

吳怡玎質疑，這代表家屬若要向政府求償，可能還要自己想辦法舉證，但多數人沒有相關的知識，只能信任司法相驗的結果，萬一不幸遇上日後該怎麼舉證呢？吳指出，司法相驗沒有檢測疫苗引起之免疫血栓性血小板低下症（VITT）、也沒有進行血小板第四凝血因子抗體（Anti-Platelet Factor 4／hepar in ELISA）檢驗，許多家屬希望可以驗的項目Anti-PF4 Antibody也不是法醫研究所業管，那麼「解剖沒有建立檢驗SOP，誰給家屬答案？」

此文一出，在網路引發熱議，傳到臉書社群後網友紛紛留言：「我只想對政府說一句：人在做，天在看」、「執政者睜眼說瞎話，注射疫苗與死亡間，在時序上有因果關係，這數百條人命，應有藥害救濟的求償權」、「是在逃避責任嗎？」「你們衛福部的人也都有家人小孩」、「昧著良心做事都不怕會招天譴嗎？」「國民黨終於有睡醒的人！」「不篩不會確診，不驗是否疫苗反應就和疫苗無關」。