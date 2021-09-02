由慈濟丶台積電丶永齡基金會等民間單位，購買的首批輝瑞（BNT）疫苗約90萬劑，終於在2日清晨7時，由盧森堡貨運航空CV7962貨機運抵桃園機場。（陳麒全攝）

中央疫情指揮中心指揮官陳時中（中）也親自到機場接機。（陳麒全攝）

中央疫情指揮中心指揮官陳時中（中）也親自到機場接機。（陳麒全攝）

由慈濟丶台積電丶永齡基金會等民間單位，購買的首批輝瑞（BNT）疫苗約90萬劑，終於在2日清晨7時，由盧森堡貨運航空CV7962貨機運抵桃園機場。原本貨物在盧森堡啟運時綁有「復必泰」布條，在貨物出艙前，已經以掩人耳目的方式，技巧性「處理」掉了。（陳麒全攝）

由慈濟丶台積電丶永齡基金會等民間單位，購買的首批輝瑞（BNT）疫苗約90萬劑，終於在2日清晨7時，由盧森堡貨運航空CV7962貨機運抵桃園機場。原本貨物在盧森堡啟運時綁有「復必泰」布條，在貨物出艙前，已經以掩人耳目的方式，技巧性「處理」掉了。（陳麒全攝）

由慈濟丶台積電丶永齡基金會等民間單位，購買的首批輝瑞（BNT）疫苗約90萬劑，終於在2日清晨7時，由盧森堡貨運航空CV7962貨機運抵桃園機場。原本貨物在盧森堡啟運時綁有「復必泰」布條，在貨物出艙前，已經以掩人耳目的方式，技巧性「處理」掉了。（陳麒全攝）

首批93.2萬劑BNT疫苗抵台！張淑芬、慈濟一同接機 陳時中：感謝感謝再感謝

由慈濟丶台積電丶永齡基金會等民間單位，購買的首批輝瑞（BNT）疫苗約90萬劑，終於在2日清晨7時，由盧森堡貨運航空CV7962貨機運抵桃園機場。中央疫情指揮中心指揮官陳時中也親自到機場接機，代表政府表達除了感謝，「只有感謝、再感謝，充滿了感謝」。

首批93.2萬劑輝瑞（BNT）疫苗是由盧森堡貨運航空CV-7962貨機載運，從盧森堡起飛後，中途停留亞塞拜然巴庫，再飛往台灣，原訂抵台時間是昨晚9點30分，因班機延遲10小時，今早7時抵達桃園機場，原本盧森堡貨運航空載運的貨物，以往都經由遠雄航空自由貿易港區通關放行，本次因載運BNT疫苗，所以通關時專案改經華儲進口。

由於是首批輝瑞（BNT）疫苗到貨，包括衛福部長陳時中、慈濟代表嚴博文、台積電慈善基金會董事長張淑芬、疾管署長周志浩皆到場接機，並手拿看板，感謝企業及民間單位共同捐贈。

陳時中表示，代表政府表達除了感謝，「只有感謝、再感謝，充滿了感謝」，民間單位、法律的團隊，在這段時間非常的努力，克服所有困難把合約簽訂，也做了適當的安排，跟國內充分的配合，他在此代表衛福部向企業表達感謝。

張淑芬說，今天到現場見證重要時刻，由民間單位共同捐贈1500萬劑的BNT疫苗給疾管署，今天是第1批，裡面有90幾萬劑的疫苗。她指出，捐贈的過程中有許多的不容易，也是靠各方的努力成功，是大家的努力成就了這項美事。現在全球都在缺疫苗，再加上有很多國家都要打第3劑，「我們應該感謝BNT跟復星醫藥給我們的協助，讓我們的第1批疫苗比原訂時間早到1個月」。

顏博文致詞時表示，要感謝慈濟丶台積電丶永齡基金會的努力，也要感謝政府各級單位的協助，讓12到17歲的青少年有機會接種疫苗，也感謝BNT以及復星醫藥的慷慨促成、提前交貨，以及慈濟會員的愛心支持、共同參與。