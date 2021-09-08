29歲新疆女神迪麗熱巴擁有360度零死角絕世美貌，加上惹火身材，讓她戲約和代言不斷，近日她成為保暖衣的代言人，代言照曝光後，讓網友都驚豔不已「果然衣服還是要看人穿」。

迪麗熱巴近日成為保暖衣的代言人，她也親自換上多款造型的保暖衣，貼身設計讓她身材曲線一覽無遺，渾圓胸型和水蛇腰，即使不露也同樣性感，讓網友全都看傻了。

迪麗熱巴把衛生衣穿得很時尚，(圖／翻攝自微博)

迪麗熱巴身材曲線畢露，(圖／翻攝自微博)

「可以把秋衣秋褲穿得那麼時尚，也就迪麗熱巴了」、「這確定是保暖衣？好像運動服」、「保暖內衣都能穿出高級感」、「美女就是任何造型都能駕馭」、「保暖衣原來也可以穿得這麼好看」、「我確定不是保暖衣的問題了」。

擁有新疆維吾爾族血統的迪麗熱巴，和古力娜扎、佟麗婭、麥迪娜被封為「新疆四美」，因為擁有零死角精緻美顏加上姣好身材，加上自然不做作個性，讓她出道以來人氣居高不下，戲約、節目、廣告代言等邀約不斷。

而迪麗熱巴和楊洋主演的《你是我的榮耀》日前剛播畢，該劇上線後一直穩坐WeTV戲劇排行榜第一名，單集最高播放量更高達2.1億，「榮耀夫婦」更是成為全網狂嗑的CP，而迪麗熱巴也被稱讚演技進步不少。