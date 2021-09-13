中職樂天女孩「伊伊」陳伊擁有甜美外型和惹火身材，加上可愛虎牙，有「甜心虎牙」、「啦啦隊女神」稱號，IG吸引超過51萬人追蹤，近日她分享一張居家美照，超兇猛畫面讓網友看了都快噴鼻血。

伊伊穿上紫色細肩帶背心，在家中窗邊開心自拍，不過因為有點從下往上拍攝，讓她的傲人雙峰看起來更豐滿，快撐爆背心，另外中間開個小洞，深邃事業線藏不住，跟著出來見客，超惹火畫面讓網友全暴動，連她自己都忍不住直呼「這角度」。

而這組養眼美照，釣出不少好友驚呼「要爆了」、「比臉大了」、「太美了」，粉絲也留言「這個角度我喜歡」、「受不了了」、「太巨了」，甚至還說怎麼又長大了，引起熱議。

伊伊不僅是女團「伊梓帆」的成員，也是中華職棒「Rakuten Girls」樂天女孩團員之一，其實她2013年就加入LamiGirls，當時在隊內十分受歡迎，2015年因和梓梓、小帆拍攝「挺柱桌曆」，遭球團以違約及觸犯競業條款禁賽至年底，之後就退出球團，三人組成女團「伊梓帆」於2016年出道。

目前「伊梓帆」已單飛各自發展，伊伊也在今年重回樂天桃猿啦啦隊行列，她坦言「我還是最喜歡在球場上，面對觀眾的那種氛圍」。