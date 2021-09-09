前總統馬英九、立委洪孟楷等人到淡水某餐廳餐敘，民進黨立委王定宇竟批，馬英九與其他人到餐廳內用時沒有使用隔板，質疑「州官權貴可以放火，小店百姓不能點燈」。國民黨台北市議員羅智強辦公室主任楊植斗反擊表示，新北宣布9月9號才禁內用，前桃園市議員王浩宇、王定宇卻拿9月8日的照片來批評，還批評餐廳未設隔板，但內用指引中，大餐桌若安排梅花座，就不需裝設隔板。

楊植斗9日在臉書貼文表示，新北市9月9日開始禁止內用，卻沒想到王浩宇、王定宇這一對活寶，緊咬馬英九8日的照片，質疑依規定用餐的客人是「防疫破口」，搞得人心惶惶。他認為，不管升級或降級，本來就要給民眾時間準備，不是說封城就馬上封城，也不是說內用就直接開放內用。王浩宇自己開店賣襪子，連這點常識也沒有嗎？

楊植斗指出，新北宣布9月9日才禁止內用，他們兩人卻拿9月8日的照片來批評。還批評餐廳未設隔板，楊植斗強調，內用指引中，大餐桌若安排梅花座，就不需裝設隔板。用餐的16人大桌只坐了6位，依梅花座分食用餐，這樣也能批馬英九是權貴。民進黨執政的1001招，出事先拉馬英九救援就對了。Delta來勢洶洶，看來民進黨真的是擋不住了，才會急著拿馬前總統當擋箭牌。他也不禁表示，防疫造謠應先罰300萬吧。

網友回應說，「馬維拉無所不救援，辛苦了。」、「他們兩個真的是耍寶兄弟。」、「這樣如果還不罰，真的表示法院是民進黨開的？」