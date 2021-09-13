南韓改編自漫畫的戲劇《D.P：逃兵追緝令》在Netflix上架後，掀起廣大迴響，沒想到這股風潮竟傳到北韓，儘管北韓領導人金正恩2020年底推行《排斥反動思想文化法》，禁止人民看南韓戲劇，當地政府日前卻透過官媒評論此劇，間接證明北韓高層也會偷看韓劇。

《D.P逃兵追緝令》由丁海寅、具教煥主演，內容敘述南韓軍隊黑暗面，揭露老鳥對菜鳥的霸凌等不堪入目的殘酷真相，對此，北韓媒體也表示：「最近在南朝鮮揭露軍部嚴重腐敗的電視連續劇《D.P 逃兵追緝令》大受歡迎，徹底揭露了地獄般的南朝鮮軍旅生活」。

《D.P逃兵追緝令》受到北韓官媒關注。（圖／Netflix提供）

報導指出，「與之前的電視劇不同，士兵們生動的展示了為什麼非逃兵不可。」南韓媒體大肆報導此消息，認為北韓是在藉機嘲諷南韓軍旅，但由於文內多次提及劇情內容，也證實了北韓高層有在看韓劇，而事實上，在韓劇《愛的迫降》中，就曾演出過北韓人民會偷看韓劇、偷追南韓偶像。

此一現象確實發生，北韓政府為了阻擋南韓文化入侵，還推行《排斥反動思想文化法》，宣布偷看南韓影視作品者最高可判15年有期徒刑，還傳出有超過1萬名北韓學生自首，就為了求減刑，這次官方公開討論南韓戲劇，再度受到熱烈討論。