因應中秋連假返鄉及旅遊人潮增多，公路總局與鼎東客運配合台鐵班次，將加開8181路線玉里、寧埔及成功共4班次接駁。

17日增開下午2時40分（成功往玉里）班次，配合抵達玉里火車站之台鐵自強號427車次及普悠瑪431車次（北上）對號車轉乘。另18日增開清晨3時40分（玉里往成功）班次，配合抵達玉里火車站之台鐵紅眼列車自強號5270車次（南下）對號車接駁。

20日增開晚上11時50分 （成功往玉里）班次，配合抵達玉里火車站之台鐵紅眼列車自強號5269車次（北上）對號車轉乘。另21日增開中午12時30分（玉里往成功）班次，配合抵達玉里火車站之台鐵普悠瑪412車次及莒光號2車次（南下）對號車接駁。

交通部公路總局高雄區監理所台東監理站表示，已請轄內客運業者加強辦理場站、車輛消毒與量測體溫等防疫措施，讓民眾能安心搭乘大眾運輸；同時呼籲民眾配合於進入客運場站、乘車期間應確實配戴口罩，車內禁止飲食，若因生理需求需喝水、服藥、哺乳，應於食用完畢後儘速配戴口罩。全民齊心防疫，共創安全健康的生活環境。

此外，民眾可透過iBus公路客運即時動態資訊網http：／／www.taiwanbus. tw／查詢公路客運即時動態，或直接下載手機APP程式，方便隨時隨地查詢以掌握正確班車資訊及車輛即時動態。