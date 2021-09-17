資深藝人曹西平，直率性格圈了無數粉絲，常在社群網站分享日常的他，近來有感而發表示：「跟你越熟悉的人才是越可怕」，更心碎表示：「我們真的是同一個娘胎出來的嗎」，對象指的就是從小一起長大的手足，也引起網友議論。

曹西平表示跌到萬丈深淵時，非但沒有人願意拉一把，反倒往深淵裡面推的，都是要讓自己「死無全屍，永不翻身」的人，倘若是外人做這種事並不可怕，最可怕的是對象竟是「最熟悉的人」，接著指出母親葬禮時，手足們沒人願意站在台上答謝，父親葬禮時更是全部缺席，讓他難掩怒火痛斥：「這種人可惡到極點」，甚至不可置信表示：「不敢相信，我們真的是同一個娘胎出來的嗎」。

曹西平對於手足的無情感到痛心，不敢置信居然有人絕情到這種程度，坦言即便隨著時間流逝，這種內心的痛是永遠抹除不掉，也才意會到什麼叫做「熟悉的陌生人」，如今要做的就是每天認真過自己的日子，不讓在天上的雙親擔心，就是對兩個老人家最好的報答，對於手足他則強調：「這輩子不認識，下輩子更不要認識」。

對此，網友紛紛留言打氣：「通常讓我們心碎的都是最親的人跟最愛的人」、「有時候生命中的貴人，往往是毫無血緣關係的人」、「對令尊令堂來說，您是來報恩的孩子，其他子女是來要債的」、「平平安安、健健康康好好的活，就是對爸爸媽媽最好的回報」。