德國一名野生動物攝影師前往非洲南部的辛巴威國家公園取材，路途中他發現一對可愛的大象母子，於是停下車開始拍攝，沒想到下一秒竟看見母象背過身大便，巨大的排泄物直接砸在小象的腦袋上，雖然畫面令人感到十分衝擊，但事實上卻飽含來自大象媽媽的母愛。

根據《太陽報》報導，這系列照片是由德國野生動物攝影師卡爾曼（Jens Cullman），2020年年初在馬納波爾斯國家公園（Mana Pools National Park）所拍攝，當時卡爾曼看到這頭可愛的小象就十分喜歡，於是停下車拍照，「我才拍完小象看著我的照片，牠就站起來跟在媽媽身後」，沒想到下一秒母象竟開始大便，巨大的排泄物直接砸到小象的頭上。

卡爾曼和同行的家人朋友見到這幕都忍不住發出驚嘆聲，同時也覺得很搞笑，不過卡爾曼透露，他聽當地人說母象的這種行為，不僅是一種親情的連結，也是為了提升小象的免疫力，幫助牠未來可以在不利的生活環境生存下來，令人衝擊震驚的畫面，事實上飽含來自於大象媽媽的母愛。

不過卡爾曼也指出，2020年當地的旱季環境非常乾燥且惡劣，有許多大象、小象都因為缺水而死亡，其他生活在此處的動物也深受乾旱之苦，雖然拍攝時旱季已經結束，但母象的體型十分瘦弱，而且還需要在國家公園內走上一整天，才能找到牠和孩子可以食用的任何食物。