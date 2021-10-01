畢書盡日前上線與粉絲網友見面。（老鷹音樂提供）

畢書盡（Bii）日前發行數位單曲〈Don’t Blow Away〉，歌曲以思念為出發，Bii所屬的老鷹音樂為此舉辦「畢須對你說」企劃，募集網友們說出對家人告白，並為選中的網友舉辦一個小型的線上分享會，邀約被告白的家人一同上線除了驚喜的接受家人的告白影片外，Bii畢書盡更透過音樂與懷抱思念的人們一起互相打氣，分享會最大彩蛋是畢媽媽驚喜上線聽到兒子演唱，媽媽害羞表示很愛兒子，希望每個人都能健健康康地等待相見那一天。

分享會上，Bii獻唱網友為家人點播的歌曲時，等別挑戰了盧廣仲的〈魚仔〉一曲，由於該首歌的副歌是台語，本來他很擔心自己唱不好，沒想到演唱後意外受到好評，令Bii信心大增，笑說之後也許可以挑戰整首都是台語的歌曲。

這場線上音樂聚會，Bii事前邀請人在韓國的畢媽媽同樂，然而因為母親才剛接種過新冠疫苗，原擔心副作用不舒服而婉拒參加，沒想到卻在聚會後半段時悄悄上線，趕上欣賞Bii本來就準備好要送給網友與母親的韓文歌曲〈Rain and You〉，讓媽媽開心地笑出聲，氣氛溫馨。