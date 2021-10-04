iPhone 13上市後引發一股換機潮，不過有網友發文表示，iPhone 13 Pro 128G的成本約新台幣1萬5882元，但台灣一支售價3萬2900元，詢問這樣是不是很便宜？結果被鄉民洗臉，

一名網友在PTT發文表示，自己看到網路上拆解iPhone 13 Pro 128G成本為新台幣15882元，只比i12 Pro貴600左右，台灣售價賣32900元，「所以這告訴我們蘋果毛利約52%，以賣智慧來說，這樣是不是很便宜？」

鄉民紛紛討論回覆，少部分人認為蘋果賺很大，「賺那麼多連幾百塊的充電器都不給，假環保真costdown」、「毛利不高是要怎麼研發」。但另一派網友則是指出盲點，「毛利最好是這樣算，軟體不用錢喔」、「給你20000，你做的出來一支手機嗎？」、「這樣算的話，乾拌麵成本不到5元」、「成本只算用料，真的是活該被老闆當奴隸」、「台灣人到底何時才會尊重KNOW HOW啊？」

根據iFixit網站揭露，一支128G的iPhone 13 Pro物料成本約新台幣1萬5882元，去年iPhone 12 Pro 的零組件成本約1萬5250元，皆不包含軟體設計、運輸、人工及加工費用。