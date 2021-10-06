女星林舒語在節目《大學生了沒》以「黎兒」出道，拍過戲劇《我的自由年代》、《我租了一個情人》等，臉書擁有58萬粉絲。近日她發文透露自己對味素過敏，只是喝一碗湯就引發嚴重反應，嚇到她狂喝水才解除危機。

林舒語4日晚間在臉書自爆對味素過敏，已經好多年都刻意避開，傍晚載著兒子到處騎車兜風時，順路買了蚵仔湯當晚餐，「結果那碗蚵仔湯喝下去，直接4肢癱軟、呼吸困難攤在沙發上，狂灌了一堆水才慢慢恢復。」

此篇貼文釣出許多一樣對味素過敏的苦主，心有餘悸地留言：「會，能不吃就避開，它裡面有一種成分好像會過敏，而且會覺得經絡緊緊的，有的店家食物加太多味素，很快就有感覺了，會不舒服一整天」、「會心悸，呼吸困難，頭麻背痛」、「會從腳底開始熱，然後蔓延到全身之後，全身無力癱軟，也是要喝很多水才會好」、「腰也會特別特別痠」、「食物裡加太多調味料或是味素，吃完馬上鼻塞昏睡在沙發上。」另外，有網友熱心提供「喝可樂或芭樂汁」的緩解方式，讓林舒語秒收藏：「哇！真的再碰到一定要試試。不然太痛苦」。