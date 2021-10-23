民進黨立委黃國書被爆在戒嚴時期替情治單位進行情蒐，黃國書後來宣布退出新潮流、退黨，且不尋求連任，引起熱議。前民進黨主席施明德質疑，美麗島辯護律師合理懷疑是國民黨安排的特務；駐日代表謝長廷回應表示，自己不是線民。前民進黨立委沈富雄表示，施明德是藉機發動暗指，美麗島辯護律師後來吃香喝辣，他們這一批人相對就沒有。

沈富雄22日在政論節目《少康戰情室》中表示，從黃國書事件演變到今天，施明德跟謝長廷對幹，這是大家始料未及，可說脫軌了，完全不是原先黃國書案子給人家的感覺。

沈富雄接著表示，施明德是藉機發動，他心裡頭的鬱悶，其實由來已久。他講的話好其實有幾個層次，其中第一點就是說，這些律師除了呂傳勝和尤清以外，通通沒有參加民主運動；第二點就是，你們在那種情況之下，趕來當我們的律師，這有人派你來，要不然你沒這個膽子，你當了律師以後，你在庭上的發言，都是替我們求情減刑，並沒有替民主運動講半句話。

沈富雄指出，施明德沒講到的是，後來美麗島辯護律師這一群人，雖然功勞有限，但是吃香喝辣，而他們這一批人相對就沒有。他認為施明德朝那個方向發展，是一個不幸。