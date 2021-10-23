心臟是維持生命的重要器官，但當遭受新冠肺炎病毒攻擊時，可能出現心律不整等病症。一項綜合各國臨床經驗的觀察性研究顯示，約有3.4％到16.7％的新冠肺炎患者，都會出現心律不整，尤其好發於重症患者，導致死亡率上升。

疾病管制署今天舉辦「COVID-19疫苗與心血管疾病臨床處置研討會」。台中榮民總醫院電氣生理科主任謝育整表示，新冠肺炎感染可分為3個進程，第一期是病毒侵入，第二期病毒會傷害肺部，產生低血氧，到了第三期，免疫反應被促發，產生細胞激素風暴；其中在第二、三期都可能出現心律不整，包括心房顫動、心搏過速等，甚至出現心跳停止。

亞東醫院心臟血管醫學中心主任吳彥雯分享，當新冠肺炎進入體內，可能對直接對心臟血管造成傷害，也可能是因為嚴重缺氧產生全身性變化，或是供需不平衡造成心血管受傷，也可能是細胞激素風暴造成；在這麼多直接或間接的攻擊下，恐引發心肌受損、心肌梗塞、急性心臟衰竭、血管相關併發症，甚至出現心律不整，死亡風險也隨之上升。

另一方面，心血管疾病患者本身就是染疫及重症的高危險群。吳彥雯指出，男性、年長者的風險較高；由於年紀越大，心血管老化程度越高，病毒會誘發的免疫反應和年輕族群不太一樣，一旦感染新冠肺炎，得到重症的機會也較高。

謝育整說明，如需同時治療新冠肺炎和心律不整等心血管疾病，務必注意各項藥物可能出現交互作用，需要謹慎使用。患者如因心血管情況不佳需進行緊急手術，醫護人員皆須配戴N95口罩，並安排在負壓環境進行；由於電燒手術可能使病毒透過氣溶膠方式散出，因此不建議使用於新冠肺炎患者。

「打不到也擔心，打到了又擔心副作用。」近來吳彥雯遇到不少患者詢問，打疫苗會不會發生心肌炎。她表示，目前國際上的臨床個案多半在打完第2劑mRNA疫苗後，第2到3天出現胸痛症狀，年齡分布為12至39歲；年紀越大越不用擔心，尤其是心血管疾病患者通常年紀較長，打疫苗的好處仍是遠大於風險，且心肌炎多半可以透過治療改善，因此不需要太過擔心。