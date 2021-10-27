本週末的萬聖節結束後，緊接而來的便是萬眾期待的耶誕節，IKEA延續去年熱銷的「IKEA聖誕派對外帶餐」，今年推出全新菜色，並提供早鳥優惠價11月30日時預購現省480元;而多肉植物專門店有肉SUCCULAND，則為公司團體設計兩門療癒的耶誕手作課程，讓你這個耶誕在專業師資的教學下，邁向綠手指之路。

IKEA聖誕派對外帶餐，海鮮總匯沙拉，單項加購價320元。(IKEA提供)

今年IKEA外帶餐，內容包含迷迭香烤全雞、雞肉紅醬千層麵、鮮甜清爽海鮮總匯沙拉、多汁的維也納香腸、大三元吉利丸、蔬菜馬鈴薯餅、野莓起司蛋糕還有氣泡飲料，自11月1日起開放預購到12月31日為止，11月30日前訂購可以1680元帶回原價2160元的派對全餐，不需在家人擠人也能享受佳餚。

有肉耶誕節企業手作活動，交心酒杯，課程時數1.5-2小時，1500/人。（有肉提供）

有肉耶誕節企業手作活動，願望樹塔，課程時數2小時，1800／人。（有肉提供）

位於台北市大安區的有肉，過去邀請許多不同領域的講師規劃耶誕手作課程，今年以多肉植物為主角的課程，新推出俏皮的「願萬樹塔」耶誕樹課、玻璃植栽組盆「交心酒杯」，另外還有8種課程可以選擇，另外因應防疫措施，品牌也提供指定地點教學的服務。