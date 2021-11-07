炎亞綸主持IconiA網路節目除了邀韓國、泰國人氣明星，日前邀請明星幕後的推手、韓國大師級製作人OBROS作客IconiA。OBROS曾為 ASTRO、UP10TION 等韓國藝人製作多首人氣歌曲，炎亞綸馬上出題與OBROS挑戰即興創作，由炎亞綸哼出旋律，OBROS透過電腦錄音編曲製作，竟5分鐘完成一段demo，兩人即興過程非常忘我，OBROS引導炎亞綸將身體儲存的旋律分享，創作非常契合，讓炎亞綸興奮期待多多透過網路交流。

韓國大師級製作人OBROS作客IconiA。（CL Creative＆Entertainment提供）

原以為大師級製作人物都是非常嚴肅，沒想到在節目中OBROS展現無比親和力，開頭先逗趣公開年紀又爆料最大夢想是當歌手，想要像炎亞綸一樣以全方位藝人發展，所以學音樂又學舞蹈，但因韓國音樂市場競爭強，因顏值受限只好轉幫高顏值的歌手製作音樂。此外，OBROS回憶20歲開始創作至今二十幾年，以前在製作前輩的引領下吸收許多養份，後來自立門戶，卻曾2年賣不出一首歌曲深陷低潮，直到有首歌曲與ASTRO合作才讓自己更有自信，靈感源源不絕，心中很感謝與ASTRO的緣份。

聊到有無激發創作靈感的方式，OBROS分享自己會在凌晨4點騎腳踏車出門運動，邊騎邊聽想聽的歌曲，回家後就充滿靈感立刻投入音樂製作。也鼓勵創作者多多體驗人生也有益激發創作，他回憶年輕時期生活多采多姿「玩很大」，現在反而會花比較多時間陪伴母親，陪母親吃飯或旅行。這種貼心的照顧讓炎亞綸感動地說：「感覺哥是位很溫暖的人。」OBROS立刻幽默回應亞綸：「恩，超級溫暖，亞綸看人很精準。」