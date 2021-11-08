一名女網友表示，搭乘高鐵時發現清潔人員逐一向一排排乘客道歉，然後跪在座位的狹小空間內擦拭地板，當下她並不了解發生什麼事，便將其拍下PO上網，「向所有辛苦工作的人，致上最高的謝意」，照片在網路曝光後，就有不少網友猜測，可能是前方的乘客打翻飲料，第一時間並沒有清潔，導致飲料汁液往後流動。

原PO昨（7）日於臉書社團《爆廢公社》指出，搭乘高鐵時，發現一名女性高鐵清潔員在車廂內，向一排排的乘客道歉，「不知道為了什麼原因，向所有辛苦的工作的人，致上最高的謝意，辛苦了！」根據原PO分享的照片來看，一名綁馬尾的清潔人員，雙膝跪在地上，縮在狹小的空間擦拭地板，令她看了忍不住將其拍下，並PO上網。

沒想到圖文曝光，意外引發近上萬網友熱烈回應，「想知道原因與真相」、「到底發生什麼事情」、「這種情況過去都沒看過耶」、「天哪！真想瞭解是什麼原因，平時坐高鐵都不會遇到這樣的清潔」、「雖然不知道為了什麼事，但是真的辛苦了」、「令人敬佩的工作態度」。

留言中，有人猜測是車廂前方的乘客打翻飲料，在第一時間又沒有清潔，造成打飲料隨著車速往後流動，影響後方乘客，清潔人員只好逐排擦拭，但又會打擾到其他乘客，只好一一道歉。因此有不少人也表示，「就是有人打翻飲料，裝死不承認」、「不管怎樣，第一時間的善後是非常重要」。