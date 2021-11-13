【LIVE直播】決戰1218四大公投！中選會舉辦首場意見發表會｜2021.11.13

四大公投案將於12月18日投票，公投意見發表會於今日（13）下午1點開始。公投第17案「重啟核四」，由經濟部政務次長曾文生擔任反方代表。曾在第二階段表示意見時強調，核電廠與核廢料存放處都是威權時代的產物，如今蘭嶼等地的悲劇，都源自於威權時代當地居民沒有選擇的權利，呼籲各界要以人性與同理心來探討核能議題。

曾文生表示，提案方迴避一件事，台電在所謂的安全測試之後、等待重啟的這段時間，有沒有講過安全其實堪憂？有沒有講過這些設備其實不安全？2015年台電說了真話：「有很多項目其實還沒完成、安全其實是堪憂的。」

曾文生指出，關於斷層的問題他也想問：「同意方有承認過所謂斷層的問題嗎？」事實上原能會審查的結果，也認為要再做更多的確認，因為無法完全排除它是活動斷層的可能性；最近也證實，核四的外海有一條斷層，這會造成什麼影響，需要非常、非常、非常審慎的評估。

曾文生表示，蘭嶼核廢料至今無法遷出，事實上為了這個問題他曾與台東與金門當地首長討論過。他認為，會有這些悲劇，其實都是在威權時代沒人問過當地居民，說要把核廢料放哪就哪。他希望台灣的能源議題能夠有更多的嚴肅性，而不是淪於消遣；更直言核四的重啟，只是不切實際的期待，而不是專業的評估。