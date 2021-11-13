【LIVE直播】決戰1218！公投第18案「反萊豬公投」意見發表會｜2021.11.13

四大公投案將於12月18日投票，公投意見發表會於今日（13）下午1點開始。公投第18案「反萊豬」，由農委會主委陳吉仲擔任代表。陳吉仲表示，萊豬進口並非食安與畜牧議題，而是國家邁入國際經貿的誠信議題；總統蔡英文做了這個勇敢的決定，讓台灣可望進入CPTPP，更在國際能見度上更進一步。

陳吉仲表示，林為洲所陳述的都不是事實，甚至都扭曲了，反萊豬是不是反美豬，其實從國民黨過去的言行就可以了解。160幾個國家不容許使用萊劑，這是不正確的，請不要把數字紐混淆。

陳吉仲指出，去年的現在，蔡英文站在國家發展角度，宣布萊豬要在1月1日開放進口，國民黨是怎麼質詢的？他們都說，整個豬價會崩盤，但萊豬已經開放10個月了，至今國產豬價仍維持在高價；本來9成的自給率，因為配套措施完善，提升到9成3，故所謂的反萊豬是否反美豬，非常的清楚。

陳吉仲強調，他必須站在國家發展、畜牧業與食安的角度，呼籲大家出來投公投票。蔡英文當初宣布這個政策，是克服了前總統陳水扁與馬英九做不到的事，如今台灣不僅跟上國際腳步，更達成了完善的配套，等於給民眾多一個選擇。台灣的配套措施依照日本模式，並提供百億基金，提升國家自給率、讓民眾能自行選擇，也讓市場沒需求，所以現在市場上連1公克的萊豬都沒進來，讓國家跟國民達成雙贏，與林為洲所言並不相符。

陳吉仲表示，中秋節烤肉時，大家很喜歡去超市買美國牛來烤，我們9年來總共進了40萬公噸的萊牛，換算起來每個人吃的萊牛遠比萊豬還多，故國民黨反萊豬的理由並不成立。至今國際也沒吃萊豬會怎樣的議題，可見安全並無問題。