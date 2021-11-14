38歲香港女星李彩華2019年她與大陸富豪男友黃彥書閃婚，還放話婚後生越多越好，去年卻因新冠肺炎影響，夫妻敵不過遠距離決定離婚，婚姻僅維持了19個月。近日她過38歲生日，一票好友高調為她慶生，李彩華自曝收到有神秘追求者送上2千枝玫瑰花，但她至今仍不知對方身分，希望未來有機會見追求者一面。

李彩華外型俏麗，身材纖細火辣，畢業後以模特兒身分出道並成為歌手，之後她轉換跑道當演戲，曾演出大陸電視劇《回家的誘惑》，她更自曝到大陸工作前曾被經紀公司老闆要求提供性服務，直言：「當時他的確希望我提供工作以外的服務，被我拒絕了」，導致她後來被公司冷凍，李彩華之後氣到跟公司老闆娘告狀，最後在對方協助下順利解約。

李彩華最近過生日收到神秘追求者送花。（圖／取自《on.cc東網》）

生日為11月11日的李彩華，2018年生日當天接受了富商男友黃彥書求婚，據知黃彥書擁有上億身家，擁有價值約40億的四合院，是在大陸經營鋼鐵生意的年輕企業家，兩人一拍即合，交往半年就求婚成功，隔年火速領證，去年11月卻傳出婚變，李彩華證實兩人是因疫情決定分開，沒有第三者的問題，離婚後她也不打算跟前夫要贍養費，雙方好聚好散。

據《東網》報導，本月11日李彩華過38歲生日，慶生派對上獲得神秘男子送上2千枝玫瑰示愛，卻未挑明身分，讓李彩華也相當好奇，表示：「因為對方知道我的住所，但不確切知道確切地址，所以家中接待處打來時我也一頭霧水」，她坦言很想親自見見對方道個謝，認為若有意追求就應該公布真實身分，以表示誠意，至於未來是否有發展可能，李彩華則說目前剛恢復單身，一切就隨緣了。