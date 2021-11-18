豪門媳婦郁方與「斐儷珠寶」總經理陳昱羲結婚15年，生下兩子一女，高EQ的她常在臉書分享生活點滴，去年陳昱羲被爆酒醉後失態躺在騎樓，郁方沒生氣反而表示：「謝謝媒體朋友救我老公一命」。近日她又分享被孩子問傳聞「富不過三代」該怎麼辦？郁方妙回：「寶貝，別擔心，因為你是第一代，要加油喔！」笑說從小就要教孩子凡事靠自己，最靠譜。

先前因疫情三級緊戒，許多人都待在家居家辦公、居家上課，相處的時間變多，摩擦爭吵的機會也變多，郁方當時坦言忍耐4天就忍不住開罵孩子，後來女兒送上畫著郁方罵人的紙條，才讓郁方愧疚說：「媽媽自我反省！」並笑稱越來越敬佩老師們，後來孩子終於可以到學校上課，郁方更說：「爸爸媽媽們等了三個半月，今天終於可以去洗頭按摩喝咖啡了，大家放鞭炮啊」。

郁方先前曾帶女兒出席活動。（圖／中時資料照片）

郁方先前出席活動大聊媽媽經，坦言常因為兩個兒子的脫線行為踩到她地雷，例如上學竟然沒帶鉛筆，導致她每天都收到老師傳Line提醒，「每天都在爆炸邊緣」，話雖如此，郁方依舊十分喜歡小孩，更動念表示曾想過生第4胎，只因孩子10歲前太可愛，卻被老公陳昱羲誠懇打槍，直說：「真的不要了」。

郁方今又發文，分享孩子最近上課學到了「富不過三代」這句俗語，回家立刻問她：「媽媽，怎麼辦？我以後沒錢」，郁方又展現高EQ回：「因為你是第一代，要加油喔！」勉勵孩子凡事靠自己最實在，網友回應：「所以他知道自己是第三代」、「所以，第二代最好了。哈哈哈」、「好有智慧的媽媽」、「好棒，筆記中」。

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