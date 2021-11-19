受東北季風影響，今晚到明日3縣市大雨特報。（氣象局）

今天（19日）受東北季風影響，主要降雨以基隆北海岸與宜蘭最明顯，今晚至明(20)日基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，明天東北季風雖稍減弱，但早晚仍較涼，迎風面水氣稍多，東北部地區有局部較大雨勢發生的機率。

氣象局表示，明天（20日）東北季風逐漸減弱，風向漸轉偏東風，白天氣溫可望稍回升，但早晚天氣仍較涼；各地大多為多雲到晴，但因迎風面局部水氣稍多，東北部地區仍有不定時短暫雨，花、東及大台北地區也有零星短暫雨，東北部地區甚至有局部較大雨勢發生的機率。

溫度方面，桃園以北及宜、花預測高溫約24至26度，其他地區27至31度，中南部大多為晴到多雲，高溫可達30、31度，各地夜間至清晨低溫18至22度左右，中南部日夜溫頗差大，應適時增減衣物以免受涼。

19日-20日定量降水圖顯示，東北部雨勢較大。（氣象局）

下週日（21日）為本期水氣相對較少的時段，雨勢趨緩，東北季風持續減弱並漸轉偏南風，白天氣溫稍回升，但早晚天氣仍較涼；各地大多為多雲到晴，東北部地區有局部短暫雨，東部及東南部地區有零星短暫雨；下週日各地氣溫暖和，預估晚起水氣有再增多之趨勢。

氣象局提醒，下週一（22日）鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，北部及東北部天氣從清晨起驟降明顯轉涼，各地都呈現愈晚愈冷，預估下週二清晨北部及東北部都會區最低溫將降至13、14度左右，沿海空曠地區或近山區平地可能還會更低一些。

下週二、下週三（23日、24日）東北季風或大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣較冷，其他地區早晚亦冷；天氣方面，下週一至下週三北部、東半部地區及中部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，下週三下半天起水氣有逐漸減少的趨勢。

下週四、下週五（25日、26日）東北季風或大陸冷氣團減弱，清晨各地仍較涼，白天氣溫稍回升，北部、東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。