羅志祥SHOW LO《TRAP GAME》Official Music Video

曾是亞洲舞王的男星羅志祥去年4月被前女友周揚青，以一封毀滅式分手信揭穿他渣男真面目，內容清楚記錄他私生活各種荒淫過往，最誇張還有「多人運動」，讓他形象瞬間跌落谷底；羅志祥在演藝事業停工一年半，終於在今（20）日推出新單曲回歸，正反評論兩極，但不少前粉絲感慨「沒有當初那樣喜歡」。

羅志祥在私生活不檢點被周揚青抖出後，演藝事業幾乎全面停擺，自己也知道無法洗白，藉這段時間沉澱自己，終於在18日宣布準備回歸樂壇，睽違2年半推出新單曲；羅志祥自創品牌和亞洲知名潮牌合作，他也為此親自創作並演唱宣傳廣告曲〈TRAP GAME〉，今日在他的官方YouTube頻道公開，瞬間湧入大量粉絲觀看。

過去羅志祥就以超強唱跳實力聞名，這次更為了新作品，和好友編舞老師大目合作出「陷阱舞」，舞蹈難度強到羅志祥本人都說，是挑戰體力極限的高難度舞蹈；MV中羅志祥更大秀減重後的結實好身材，渾身上下散發成熟男人費洛蒙，而今日正好是羅志祥媽媽生日，他也透露是特地選在這天，「當成最棒的生日禮物送給她」。

羅志祥在荒淫私生活被爆出後，時隔一年半重新出發，也掀起網友正反兩極評論，儘管有不少脫粉甚至轉黑的人直言，「已經無法喜歡」、「作品再好人品不好沒用」；但一些死忠粉絲還是力挺，「作品會說話」、「終於等到你回來了」、「希望真的改過，別忘了初衷才好」。