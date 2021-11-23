網紅團體「Wackyboys反骨男孩」女成員艾瑞絲（盧昕妤）憑著天使臉孔、魔鬼身材，在網路上受到大批粉絲的愛戴。私底下經常透過社群平台與粉絲們互動的她，昨（22）日在個人IG上曬出一系列泡湯辣照，令粉絲大噴鼻血。

隨著天氣越來越冷，不少人都會前往溫泉區泡湯取暖，艾瑞絲也是一樣，近日前往北投溫泉飯店泡湯的她，在個人IG上曬出一系列辣照。照片中，只見艾瑞絲穿著黑色的泳裝，側身坐在浴池內，並對著鏡頭露出無辜的眼神；接著，她又加碼PO出多張正面近拍照，才發現原來性感的削肩泳裝胸口挖空，使飽滿雙峰一覽無遺，加上艾瑞絲溫柔的眼神，電得網友直呼「女大18變」、「居然有大」、「超有氣質」、「女神超美der」、「好美，怎麼回事」、「最美的網紅 瑞絲」、「很讚」、「本斥但大」、「瑞絲很有魅力 不只是美」，吸引超過2.6萬人按讚。

事實上，艾瑞絲身上所穿的胸前挖空泳裝先前就曾公開過，當時她還PO文表示「攝影師賴賴說：『妳穿這樣泡溫泉？』我說對啊，怎麼了？」接著說明「危險邊緣超級迷人的挖洞位置泳裝」，同樣吸引大批網友按讚，其他網紅好友織織也忍不住跳出來留言「我來幫他翻譯一下：妳怎麼會穿衣服泡溫泉？」幽默互動笑翻一票粉絲。另外，艾瑞絲近日還推出2022年「十二腿月桌曆」大秀凹凸有致的身材，同樣引起熱烈討論。