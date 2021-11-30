一名現役軍人在網路上PO文爆料，指稱自己接種新冠肺炎疫苗後，拿到的竟是「小灰卡」，仔細一看一般人拿到的小黃卡，該名男子拿到的卻是影印版，上面寫有接種日期及接種疫苗，而負責接種的單位則是桃園國軍總醫院，但男子拿著這張小灰卡想要施打第二劑卻遭拒，現在不知道該如何是好。

該名軍人PO文怒批，現在軍中是窮到連小黃卡都要用影印的？而且要去打第二劑遭拒，打電話給桃園國軍總醫院，得到的回覆是部隊要負責，而部隊則是推給國軍總醫院，連打電話問衛生所，也說醫院要負責，各單位互相推來推去不知如何是好。

桃園國軍總醫院回覆，關於此事仍在查證當中，不願意做出相關回應。桃園市衛生局則說，當時軍人接種疫苗都是專案施打，由軍方統一安排，所以也不太清楚為何會拿到影印版的小黃卡，但是使用影印版也沒有不行，因為接種資料都有詳細登載，民眾若是拿到影印版小黃卡，可拿到衛生所換取正版小黃卡或是回到原接種醫院更換。

衛生局表示，因為接種過新冠肺炎疫苗，個人健保卡都有資料上傳，只要確認身分無誤，若有需要可以補發小黃卡，近期確實也有人持影印版小黃卡到衛生所更換，現場都能當場補發，並無發文者所說的推託情形。