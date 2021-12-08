鄰近新竹科學園區，竹北近年發展迅速，建案也比，有人點出竹北往返竹科的交通壅塞問題嚴重，好奇「為什麼竹科人會想買在竹北」，貼文引起網友回應，紛紛指出會選擇竹北置產的原因。

原PO在PTT發文表示，認為竹北交通壅塞，對竹科人來說不是個抗性嗎？好奇為什麼都要在竹北買房，是否因為可以彈性上下班，還是周邊區域沒得選的原因，才讓竹科人會想買在竹北？

貼文引起網友熱議，不少人認為竹北優勢是城市規劃較佳，「竹北的城市環境，放到全國也是數一數二的，早期規劃的好」、「假日搭高鐵逃離新竹比較方便」、「因為周邊沒一區是有人行道的」、「之前一堆討論都是說學區高鐵讚」、「竹北是名牌啊，就跟想買賓士一樣」、「塞車幹在心裡，還是照樣買啊」。

也有網友指出另一個原因，是竹科周邊建案選擇較少，「因為新竹市沒一整片的重劃區」、「周邊大型重劃大概就關埔，但供應量就比竹北少很多，想買也很少有釋出」、「周邊沒有更好的選擇，頂多關埔，但關埔整體規劃其實不如竹北」。

還有人哀嘆竹科周邊房價漲很兇，「整個新竹就供應量不足啊，周邊也都賣光了，北區二重埔竹東都有竹科人在買」、「整個新竹這兩年都扶搖直上吧，關埔都開到7字頭了」、「東區這邊新案也是喊到很誇張，那種價錢我都不知道現在小朋友怎麼吃得下」。

為解決竹北至竹科塞車問題，新竹縣政府推動經國大橋改善工程，近日已獲中央補助12億，規劃在新竹縣端的北向新增汽機車混合車道，直接右轉向東往下銜接至興隆路和嘉豐五路路口；南向則新增汽車專用道，直接可銜接至台68匝道，並新建外側專用機車道，以汽機車分流方式，緩解塞車情況。