中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員短今（胡馨儀）擁有甜美外型、傲人身材，人氣火紅，日前她在社群網站分享在球場上的應援美照，卻被發現露出白色布料，疑似走光，對此，她本人親自回應了。

短今11日現身新莊體育館替中信特攻籃球隊應援，只見她紮起馬尾，穿著長版啦啦隊服，玩起下衣失蹤，露出一雙又長又白的美腿，搭配電力十足的甜美笑容，看起來相當有活力；可其中一張由下往上的視角，短今被拍到下半身隱隱露出白色小褲，被瘋猜是不是底褲走光。

對此，短今12日在IG限時動態發文：「人家有穿短褲啦。」否認走光。

身高173公分的短今，有一張神似「大長今」李英愛的臉蛋和「娜美級」E罩杯傲人身材，在啦啦隊一直是高人氣的代表，今年5月還推出寫真書，並突破個人尺度，從啦啦隊青春洋溢的模樣轉成微性感、成熟的小女人，除了拍比基尼、內衣辣照，還嘗試全裸入浴泡澡，誘人曲線展露無遺。